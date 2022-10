L'ascensore di via San Pietro Martire non funziona: ingressi sbarrati e nessun cartello

RIETI - Forse era troppo bello per essere vero e così, a due settimane dall'inaugurazione del 16 settembre scorso, l'ascensore di via San San Pietro appare già chiuso e non funzionante. Nessun cartello è posto all'ingresso per segnalare eventuali guasti.



I due ingressi di via San Pietro Martire sono infatti sbarrati, così come apparivano fino a poco prima dell'inaugurazione, mentre in piazza Cesare Battisti il pulsante di chiamata, una volta premuto, appare funzionante, illuminandosi. Peccato però che, una volta schiacciato il bottone, la piattaforma interna dell'ascensore resti ferma sul piano della piazza.