Ultimo aggiornamento: 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presidente fa rima con combattente, come combattente fa rima con presidente. È lui, Raffaele Trapani, il patron che ha portato la Paganese nel grande calcio e qui vuole rimanerci a tutti i costi. Il Rieti è dunque avvisato, obbligo vittoria per gli azzurrostellati per risollevarsi da una classifica raccapricciante e cancellare così quello zero sulla casella delle vittorie in campionato.Sedicesima stagione per Trapani alla guida del club, preso nel dilettantismo e portato in serie C1 con il miracoloso doppio salto di categoria a cavallo delle stagioni 2005-2006 (dove stravinse il girone H di serie D e poi si aggiudicò lo Scudetto dilettanti) e 2006-2007 (dove la spuntò nella doppia finale playoff contro la Reggiana). Un combattente di natura, così come la sua compagine, abituata ogni anno a lottare per mantenere la categoria e in grado di saper tirare fuori il carattere nei momenti di estrema difficoltà.«Dobbiamo per forza risollevarci ma sappiano che anche i laziali giocano per il nostro stesso obiettivo, la salvezza. Quindi sarà dura ma noi siamo abituati a giocare questo tipo di partite. Vogliamo rimanere in C e faremo di tutto per riuscirci».«È un fatto di abitudine a certe situazioni. Ogni anno diventa più difficile mantenere la categoria ma noi abbiamo tanto carattere, la filosofia della nostra società è quella di combattere sempre».«Abbiamo pagato il fatto di giocare bene e portare a casa poco o nulla. In C purtroppo il fatto di esprimere un bel calcio e vincere non va di pari passo. Abbiamo iniziato male, non mi aspettavo un inizio così deludente. Ora abbiamo cambiato il tecnico e speriamo di ripartire».«È un discorso simile tra noi e loro, avere molti giovani si paga, gioie e dolori. Ma d’altronde solo così si può sopravvivere nel calcio di oggi se non si vuole scomparire. E noi abbiamo il vanto di essere l’unica società professionistica campana a non essere fallita negli ultimi 13 anni. È un periodo di grande crisi, poca gente crede nel calcio e tutte le società piccole soffrono».«Christian è un giocatore per noi fondamentale, ancora non è riuscito a segnare e speriamo si sblocchi a Rieti».«Francesco è il nostro punto di riferimento, fa sempre il suo egregiamente. Con giocatori così la salvezza non è impossibile».Gli amarantocelesti sono avvisati, la Paganese è pronta a combattere per portare a casa l’intera posta in palio.