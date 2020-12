Articolo Uno Bassa Sabina esprime soddifazione per l'apertura del centro per l'impiego a Fara Sabina

RIETI - Il coordinamento di Articolo Uno Bassa Sabina esprime soddisfazione per l'istutuzione di un centro per l'impiego regioale a Fara Sabina, iniziativa fortemente sostenuta durante la campagna elettorale del centrosinistra nel secondo comune della provincia.

«Il 15 dicembre la Regione Lazio ha deliberato un nuovo piano di riorganizzazione della rete dei servizi pubblici per il lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi - esordisce Alberto Manzini, del coordinamento Art Uno Bassa Sabina - In questo contesto il nostro Comune (Fara Sabina) è stato individuato tra quelli che sono interessati a vedere strutturata una sede come centro per l' impiego. È stato questo un punto centrale sostenuto dalle forze di Centrosinistra, attraverso la coalizione di FaraMerita, nella recente campagna elettorale. Verso questa indicazione il sostegno dell' assessore al Lavoro Claudio di Berardino, ha determinato il concretizzarsi di tale opzione politica e sociale. Con la istituzione di questo servizio, infatti, si rafforzerà il principio di giustizia e di eguaglianza con proposte , sempre più qualificate, in tema di occupazione. Oltre che avere, finalmente, una sede più vicina dove recarsi e dove poter trovare risposte concrete. Si potrà in tal modo e finalmente, garantire trasparenza alla offerta di impiego verso chi, giustamente, lo rivendica. Articolo Uno ritiene - conclude Manzini - che, in tal modo, si difende e si tutela chi di un lavoro ha necessità e dunque lo ricerca. Così si sconfiggono le pratiche clientelari di quanti hanno inteso costruire il proprio consenso elettorale sul sacrosanto diritto costituzionale di lavorare, per assicurare a se stesso e alle proprie famiglie, una condizione materiale dignitosa».

