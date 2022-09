Arte nei vicoli: a Santa Rufina grande successo per la terza edizione

RIETI - A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, ha riscosso grande apprezzamento la terza edizione dell’iniziativa “Arte nei vicoli”. Promossa dall’associazione “Rulli e cantine”, è stata sposata da piccoli e grandi artisti, che hanno colorato una delle più importanti vie del paese, via Aia.

«Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno visto al centro la parte più alta del paese, chiamata Castello – racconta il presidente dell’associazione Rulli e Cantine, Sandro Angeletti – Abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa. Siamo molto soddisfatti della calorosa partecipazione di chi si è messo in gioco per dipingere gli sportelli dell’acqua e del gas. Un paese colorato grazie ad una iniziativa che diventa ogni anno di più segno di unione ed aggregazione».

Quest’anno le votazioni, dell’amichevole competizione, avvengono tramite Facebook. Due le categorie in lista: artisti maturi e bambini promettenti. Si vota fino alla mezzanotte del 1 ottobre.

«Vince chi ottiene più like, validi unicamente se pubblicati nel profilo dell’associazione Rulli e Cantine Santa Rufina. Un sistema – spiega Angeletti – che permette di conoscere meglio l’arte, il nostro territorio e l’associazione».

Associazione ben nota al territorio, grazie alle cantine, appuntamento enogastronomico che tornerà quest’anno nel mese di novembre.

«Stiamo per incontrare i Cantinari – aggiunge il presidente – Successivamente alla riunione renderemo nota la data, indicativamente verso la metà di novembre. In attesa delle Cantine ringraziamo tutti i partecipanti per aver dato un importante contributo ed aver dedicato tempo all'iniziativa da noi proposta: Alessia Angeletti, Simona Bernardini, Dafne Berardi, Luigia Brocchieri, Lucia Campanelli, Kamela Sheikh Moussa, Antonella Caprioli, Marcella Francucci, Gladys Maria de la Raba, Pietro Iacoboni, Amadio Lancia, Melhem Maha, Danila Marchetti, Jessica Marchione, Colomba Martellucci, Ilaria Masucci, Mario Napoletti, Paola Nulli, Lorenzo Pitotti, Chiara Paolucci, Antonio Salvatore, Irene e Adele Sulpizi, Enrico e Marta Tosoni, Mery Vanzo, l’associazione La Strada onlus, e l’associazione Micciani unita con i loro bambini Mia, Edoardo, Sofia, Leonardo, Noemi, Giada, Greta, Giorgia, Silvia, Lucilla, Lucrezia, Nicole, Francesca, Adele».