Arte, cultura e spettacoli: ecco la seconda giornata della Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Grande successo per la prima giornata della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, dopo il taglio del nastro e la visita agli stand del Ministro Lollobrigida e delle istituzioni locali, entra nel vivo la seconda giornata dell’evento.

Non solo buon cibo, musica e attività sportive per coronare il re rosso della tavola, ma anche cultura con mostre e spazio all’arte.

Alle ore 10 l’apertura degli stand fieristici in centro, per accogliere turisti e curiosi che in questi giorni invaderanno la città.

Alle 11 un tavolo d’incontro alla Camera di commercio tra gli ambasciatori presenti all’inaugurazione e le aziende del territorio.

Nel pomeriggio show cooking, spettacoli itineranti a cura della Piccola compagnia equivoca e dimostrazioni delle arti marziali a cura dell’Infinity Wellness.

Alle ore 19, nel padiglione “Spazio Italia” un convegno moderato dal giornalista Mediaset Federico Pini, sul turismo e il commercio come strumento delle aree interne.

Interverrà il Segretario di presidenza della camera dei Deputati, Riccardo Zucconi.

La sera altro eventi riempiranno le strade e le piazze della città, come la presentazione della Ssd New Real Rieti alle 21 a Piazza Mazzini per lasciare spazio alla grande musica.

Infatti, alle ore 22 chiuderà la seconda serata della Fiera Campionaria del Peperoncino l’artista vincitore di “X factor”, Anastasio.

Per qualsiasi informazione e approfondimento, è possibile consultare il programma della Fiera sul sito.