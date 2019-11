© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo Guiebre, anche Aquilanti è ad un passolascia il Rieti. A meno di clamorosi ribaltoni dell'ultim'ora, domani il 34enne difensore abruzzese non sarà in campo ad Avellino: stamattina, sabato 23 novembre, Aquilanti ha saltato la rifinitura, sta vivendo un momento di assoluta incertezza che neanche l'ora di colloquio avuta ieri col direttore generale Di Santo è bastata a dirimere i suoi dubbi.Su Aquilanti oltre al Cerignola, anche il "suo" Lanciano che, nonostante militi attualmente in Eccellenza, punta al grande ritorno proma in D e poi in C e con l'ex capitano rossonero si rinforzerebbe ulteriormente la difesa. Ma dallo svincolo, per giocare in D o categorie inferiori, devono passare almeno 30 giorni dall'ultima partita ufficiale, che per Aquilanti è stata quella contro la Vibonese dello scorso 9 novembre. Di conseguenza, nel dubbio, il giocatore preferirebbe fermarsi sin da subito. Per il Rieti una gravissima perdita tecnica, tattica e soprattutto umana.