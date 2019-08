Aquilanti ad un passo da Rieti: l'ex Lanciano già in campo domenica?

RIETI - Potrebbe essere Antonio Aquilanti il primo vero rinforzo per la difesa del Rieti targato Mariani. Trentacinque anni il prossimo 8 novembre, Aquilanti da due giorni ormai si allena col resto della squadra ed è assai probabile che la società riesca a chiudere l'operazione entro venerdì, così da poterlo schierare già domenica contro la Ternana in Coppa Italia. Tre presenze ancora e l'ex Ascoli, Pescara e Lanciano (nella foto con Di Santo) toccherà quota 400, più della metà "timbrate" in B. Mariani, che nella seduta pomeridiana ha ritrovato anche Gondo, assente la mattina per un permesso ottenuto per motivi familiari, ha testato anche le potenzialità del difensore scuola Bologna, Lorenzo Paramatti ('95) figlio d' arte, ma il suo ingaggio sembra subordinato all'arrivo o meno di Kalombo: o l'uno o l'altro.

