RIETI - Arrivano bollette dell’acqua salatissime e una folla di cittadini si riversa negli uffici delle delegazione comunale di Passo Corese. Qui si trova lo sportello di Acqua pubblica sabina (Aps), appena istituito nonostante la sua apertura fosse stata deliberata in Giunta a febbraio 2018.Minimo 60 persone stanno attendendo il proprio turno per chiedere il controllo e la revisione di eventuali errori riportati sulle fatture, che alla maggior parte degli utenti sembrano aver subito aumenti esorbitanti.A questo disagio, ascrivibile al nuovo gestore del servizio idrico, si aggiunge quello attribuibile invece al Comune di Fara Sabina da dove sono partite altrettante bollette relative all’anno 2017, calcolate sulla base di consumi stimati, perché le letture dei contatori non sono state effettuate al momento del passaggio in Aps.Le fatture municipali, come se non bastasse, portano come data di scadenza della prima rata il 28 febbraio, anche se in molti casi ancora devono essere recapitate.