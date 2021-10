Cantalice ko ad Anzio 3-0 resta ancora a secco. Patacchiola chiede rinforzi al club: «Serve esperienza»

Domenica 3 Ottobre 2021, 14:31

RIETI - Cantalice ancora a secco dopo la terza giornata di campionato: sul campo dell’Anzio termina 3-0 grazie alla doppietta di Di Curzio e al gol di Gamboni. Inizio deludente per i reatini nel massimo campionato regionale, 0 punti ed ultimo posto. I biancorossi hanno comunque affrontato le formazioni più esperte e attrezzate della categoria. Testa a domenica prossima, si torna al Ramacogi per strappare i primi punti contro l’Atletico Lodigiani.

La gara

Formazione altamente rimaneggiata quella del tecnico Simone Patacchiola senza gli infortunati Camilli, Rossi e Mostarda e lo squalificato Beccarini. Mattei e Gunnella in dubbio alla vigilia sono tra gli undici scesi in campo. In panchina solo under.

Pronti via e al 5’ della prima frazione è rigore per i padroni di casa. Dopo un fallo netto da parte di un difensore reatino il direttore di gara indica il dischetto: sulla palla arriva Di Curzio che batte Scaramuzzino e fa 1-0. Passano altri 5’ quando arriva il raddoppio dell’Anzio sempre su calcio di rigore, forse dubbio: questa volta dagli undici metri si presenta Gamboni che fa 2-0. Gara tutta in salita per il Cantalice che non riesce mai a trovare il giusto appeal con la gara. La ripresa inizia come terminato il primo tempo: al 4’ sempre Di Curzio su un errore individuale sigla la sua doppietta personale e chiude la gara. Nessuna azione degna di nota per i restanti minuiti di gioco.

Il tecnico

«Una partita che non è mai decollata - afferma il tecnico Simone Patacchiola - Non abbiamo ancora la maturità per affrontare questo campionato. Sapevamo di poter andare incontro a questi momenti. Spero che la società si muova sul mercato, serve esperienza. Stiamo pagando lo scotto della categoria e la partenza in ritardo».