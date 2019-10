IL LABORATORIO

RIETI - Un Corso di Teatro per adulti presso l’antico porto di Poggio Mirteto Scalo. Ogni sabato dalle 11 alle 13 si terrà il laboratorio teatrale diretto da Manuela Rossetti (regista, pedagoga, drammaturga e critico teatrale) presso il suggestivo spazio dell'Antico Porto Centro Danza Sabina a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Poggio Mirteto immerso nel verde lungo le sponde del fiume Tevere.«Poiché il teatro – spiegano gli organizzatori- è un gioco di ruoli che si occupa di un ipotetico “altro da sé”, esso mette in discussione i ruoli quotidiani e si propone come campo di sperimentazione per una comunicazione autentica. Osservare l’altro, osservare se stessi, vedere nell’essere visti non solo è costitutivo della situazione teatrale bensì determina ogni tipo di relazione umana e terapeutica».Il laboratorio teatrale proposto sarà uno spazio in cui ogni partecipante apprenderà non solo le tecniche teatrali e di costruzione del personaggio, ma la gestione di quel equilibrio tra le proprie emozioni, il sé, e quelle immaginarie del personaggio. Ogni laboratorio includerà una parte teorica con bibliografia di psicologia e neuroscienze in relazione alle arti. A fine anno è previsto uno spettacolo-dimostrazione di lavoro aperto al pubblico. Info: 389.3406733