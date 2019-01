RIETI - Antenna Tim di Borgo Quinzio, a sorpresa riprendono i lavori. Sono spuntati diversi ripetitori sul palo di via Borgonuovo, tra Corese Terra e Borgo Quinzio. Sconcertati i membri del comitato civico sorto per chiedere la rimozione dell'opera.



«Dopo un anno di segnalazioni e stop per irregolarità accertate - tuonano - dopo un'ordinanza di rimozione della Prefettura, dalla notte al giorno, sono stati installati ripetitori sulla struttura. Nonostante il recente avvio di un nuovo iter per la rimozione da parte dell'Anas, stavolta a carico della Wireless Italiana spa, la società indicata come responsabile effettiva dell'installazione, i ripetitori sono stati montati». © RIPRODUZIONE RISERVATA