Venerdì 25 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Bloccati i lavori di realizzazione dell’antenna Linkem, che dovrebbe sorgere su un terreno privato di località Santo Pietro, tra le frazioni di Prime Case e Coltodino. Il provvedimento è stato emesso in autotutela dal Comune di Fara Sabina, nella convinzione che ci siano irregolarità nella documentazione presentata dall’azienda, leader nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless, che deve realizzare l’opera.

Le motivazioni. «L’installazione di nuove antenne a Fara Sabina continua ad avere la nostra massima attenzione - dichiara Giacomo Corradini, assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. - Nel caso dell’antenna nei pressi di Prime Case, con un atto amministrativo, abbiamo annullato l’autorizzazione dei lavori. Il provvedimento adottato è a tutela dell’Ente, visto che ci risultano errori nelle dichiarazioni fornite dall’azienda sull’inesistenza di vincoli sul terreno interessato per l’installazione dell’impianto. Lo sviluppo del territorio è per noi fondamentale, ma tutto deve essere fatto nella piena regolarità. Lavoriamo per coniugare la creazione di servizi importanti - conclude Corradini, che poco lontano dal sito gestisce l’azienda agrituristica di famiglia - con il pieno rispetto delle regole, nell’interesse del territorio e di chi vi abita».

Anche perché contro quel palo alto 28 metri che impatta sul panorama farense e vicino alla primaria di Prime Case, i cittadini riuniti nel comitato civico “No Antenna” stanno dando battaglia da mesi, sostenuti da tutte le forze del Consiglio comunale. L’Amministrazione, per supportare le loro istanze, ha consultato l’Arpa, da dove erano arrivate rassicurazioni sulla regolarità dell’iter, ma anche la disponibilità a monitorare la situazione. Rimasta invariata fino a ieri, quando è