Angelo Peruzzi e Giuliano Giannichedda allo Scopigno per Rieti-Tiferno

Domenica 24 Ottobre 2021, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 15:39

RIETI - Ospiti d’eccezione, in tribuna autorità, per Rieti-Tiferno Lerchi. A pochi istanti dal calcio d’inizio, infatti, hanno fatto capolino l’ex centrocampista di Udinese, Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda, oggi selezionatore della rappresentativa Under 19 Italia Lnd, insieme a Angelo Peruzzi, campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, interessato alle sorti calcistiche del club umbro dove gioca suo figlio, Mattia, portiere classe ‘2002 ex Lazio, attuale vice di Davide Aluigi, coetaneo.