RIETI - Angelo Di Gennaro, 32 anni e 7 gol con la Maglianese di mister Massimo Lucà in poco più di cinque mesi. Da una serie D giocata a cavallo della maggiore età alle varie esperienze frutto di amicizie e compagnie. Di Gennaro, con la prossima maglia del Fidene (Prima categoria), potrebbe toccare quota 200 gol in carriera, visto che finora ha realizzato 189 reti. L’attaccante racconta le stagioni trascorse dal suo esordio fino ad arrivare alla scelta del Fidene.«Sono salito tra i grandi che avevo quasi 18 anni, ho esordito in serie D nel Mentana dove sono stato due anni. Il primo, salendo dalla Beretti della stessa società, ho totalizzato sette presenze in metà stagione, poi l’anno successivo sono stato riconfermato e ho avuto l’opportunità di giocare ben 32 partite e di segnare 7 gol in serie D. Nelle stagioni successive ho fatto esperienze tutte reatine, vivo alla Bufalotta zona Porta di Roma ma ho molti più contatti e amici nel reatino. Superata la stagione nel Mentana sono passato a La Sabina per due anni tra Eccellenza e Promozione. Poi Monterotondo Scalo (Promozione), Passo Corese (Promozione), Fiano Romano (Prima categoria), Atletico Fidene (Promozione) e alla Boreale per tre stagioni dove abbiamo vinto i playoff e siamo saliti in Eccellenza per due anni. Per scelte familiari sono andato poi a San Lorenzo Nuovo (Viterbo) dove ho giocato la prima parte di due stagioni fa prima di approdare alla Maglianese. Nell’ultimo anno sono stato prima a Nepi poi a dicembre il ritorno a Magliano: il richiamo di stimoli e amicizie è stato più forte».«Il mister è un grandissimo giocatore e una grandissima persona: l'ho sempre stimato. Lui mi ha insegnato molto calcisticamente: tanti i consigli che mi ha dato nel corso delle stagioni che siamo stati insieme. Spero per lui che riesca a trovare la società giusta per tutto quello che ha fatto qui a Magliano, per la sua esperienza e per le sue qualità. Merita una società più grande della Maglianese. Con i compagni ho avuto un buon rapporto, soprattutto con i grandi, per i giovani è un discorso a parte».«Il calcio oggi è cambiato, noi avevamo un altro tipo di mentalità. Noi vivevamo ogni stagione con entusiasmo e con la voglia di fare bene. Oggi sembra che tutti ti fanno un favore, a volte sembra che siamo noi che dobbiamo ringraziare loro. Purtroppo non è solo a Magliano, ma negli ultimi anni in molte società succede una cosa del genere e via via tutto ciò peggiorerà: il livello delle diverse categorie si è abbassato per questo».«Sono arrivato a novembre per poi iniziare a dicembre. Ci sono stati molti problemi soprattutto per quanto riguarda i fuori quota e oggi è importante se non fondamentale perché senza non puoi giocare. Oltre a questo gli infortuni hanno compromesso sia le gare che gli allenamenti. A dicembre non ci aspettavamo di salvarci a due giornate dal termine ma concludere meglio la stagione, quanto successo è comunque colpa nostra. I problemi nelle società ci sono e su 18 squadre è normale che qualche società si ritira o scende di categoria, la crisi economica non c’è solo nella vita ma anche nel calcio. Noi abbiamo fatto quello che ci era stato chiesto, ovvero salvarci. Quello che a oggi farà la società non interessa né a me né ad altri compagni perché andremo via».«Sicuramente la serie D è stato un campionato molto stimolante, ti confronti con ragazzi di altre regioni e deve essere preso tutto molto seriamente. In questa categoria trovi società importanti che mettono in campo un altro tipo di calcio, devi viverlo a pieno ritmo. Anche l’anno della Boreale, quando grazie ai playoff siamo saliti in Eccellenza, è stata un‘esperienza bellissima. Nessuno si aspettava quello che è accaduto e siamo rimasti anche noi molto sorpresi. Sapevamo che la squadra era ottima ma quando hai solo l’obiettivo di fare un buon campionato e poi riesci a fare il salto di categoria, il sapore non è lo stesso».«Sarò tesserato del Fidene: la notizia è ufficiale da poche ore. Ho voluto accettare la proposta per amicizia e per chi entrerà in società: per questo sono disposto a scendere di categoria. Loro hanno un ottimo impianto, anche se per il momento non so se giocheremo al Salaria Sport Village o al campo dove ha giocato La Storta lo scorso anno».