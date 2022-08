La Bf Sport blinda la difesa: ingaggiato Angelo Brucchietti: «Entusiasta per questa nuova avventura»

RIETI - La Bf Sport raggiunge l'accordo con Angelo Brucchietti, altro colpo in difesa per il club giallonero. Brucchietti conosce alla perfezione il campionato di Promozione, un ottimo rinforzo nel reparto difensivo.



La nota del Club



Angelo Brucchietti è un nuovo giocatore del Bf Sport Rieti. Il difensore classe 1998 nella giornata odierna ha firmato un accordo per la stagione 2022/23.



Brucchietti nasce a Rieti l’11 gennaio 1998. Inizia il suo percorso nelle giovanili del Football Club Rieti; poi il passaggio alla Juniores amarantoceleste; Cantalice; Poggio Fidoni; a Perugia con la maglia del Petrignano; e Amatrice.

«Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura, qui non trovo solo la categoria compagni di squadra ma amici - afferma Brucchietti - Spero di poter dare il mio contributo durante l’intera stagione per aiutare la squadra e il club a raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Ci tengo molto a ringraziare i due presidenti, Andrea è Matteo, per questa opportunità».