Andrea Vallocchia lascia Cosenza: giocherà nella Reggiana, in serie C

RIETI - Andrea Vallocchia saluta Cosenza: fino al termine della stagione 2022/'23 giocherà con la Reggiana, in serie C.



Il 25enne centrocampista reatino, dopo due stagioni vissute in Calabria, risale lo Scarpone italico e si accasa a Reggio Emilia scendendo di una categoria ma sempre con la voglia di far bene: in rossoblù ha collezionato 31 presenze tra campionato e Coppa Italia.



Questa la nota ufficiale: «La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Andrea Vallocchia, classe 1997, alla Società AC Reggiana 1919. Vallocchia, giunto in rossoblù nell’agosto 2021, ha collezionato 31 presenze con la maglia rossoblù. Ad Andrea l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi».