Il reatino Andrea Vallocchia in B col Cosenza: ad Ascoli sfida subito Dionisi

Domenica 22 Agosto 2021, 09:02

RIETI - Conclusa l'avventura di Castellammare con la maglia della Juve Stabia, Andrea Vallocchia è pronto a stupire tutti in serie B difendendo i colori del Cosenza. Il 24enne centrocampista reatino, infatti, ha firmato un accordo biennale con un opzione per il terzo anno e stasera (20,30) farà il suo esordio allo stadio "Del Duca" contro l'Ascoli di Federico Dionisi in un derby tutto sabino.

La nota

Questa la nota ufficiale con la quale la società rossoblù, sabato 21 agosto, ha annunciato l'arrivo di Vallocchia, che indosserà la maglia numero 21:

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Vallocchia. Il centrocampista, nato a Rieti il 22 maggio 1997, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023, con opzione per il prolungamento per un’altra stagione. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Benevento, ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C con la maglia della Sambenedettese nel 2015/2016. Con i marchigiani disputa altri due campionati prima di giocare nelle fila di Olbia e Juve Stabia. Proprio con le “vespe” nella passata stagione ha messo a repertorio 2 reti e 8 assist in 35 presenze».