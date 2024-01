Il portiere Andrea Pezzotti si “riprende” il Fc Rieti: «Arrivo in punta di piedi, pronto a dare il mio contributo»

RIETI - Dopo aver piazzato il colpo-Monteforte proprio alla vigilia di Natale, il Fc Rieti si "regala" un'Epifania dolcissima con la firma dell'esperto portiere reatino Andrea Pezzotti, il quale durante la sosta ha rescisso con l'Amatrice Rieti per sposare "l'altro" progetto a tinte amarantoceleste.

Il profilo

Portiere, classe '90 - si legge nella nota diramata dal club -, Pezzotti è nato calcisticamente nel settore giovanile del Rieti e vanta un trascorso importante nel calcio dilettantistico locale e regionale avendo vinto una Coppa Lazio di Promozione col Centro Italia '98 (stagione 2011/'12), una Coppa Lazio di Prima categoria con la Spes Poggio Fidoni nello stesso anno in cui il club reatino centrò anche la vittoria del campionato (stagione 2013/'14) e un campionato di Promozione vinto con l'Amatrice (stagione 2022/'23). A questo vanno aggiunti i tanti piazzamenti di prestigio ottenuti con La Sabina, Poggio Catino e Cantalice, per esempio, oltre all'esperienza coi BF Sport di due anni fa. Quest'anno la riconferma nell'organico dell'Amatrice (poi diventato Asd Amatrice Rieti) in Eccellenza, prima della rescissione consensuale che lo ha condotto nuovamente in maglia Fc Rieti.

Le dichiarazioni

«Arrivo in punta di piedi - ammette Pezzotti - nel pieno rispetto delle gerarchie già createsi all'interno dello spogliatoio e con tanta sana umiltà, mettendomi a completa disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni di squadra, molti dei quali mi conoscono già e con cui ho condiviso già soddisfazioni e amarezze sportive.

Ringrazio la società per la fiducia e per la stima incondizionata che nutre nei miei confronti e spero di poter contraccambiare in campo garantendo a questa squadra e a questa realtà l'apporto necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati in estate. Era arrivato il momento di voltare pagina e di chiudere un altro capitolo della mia storia calcistica, perché quando intorno a te non percepisci più fiducia, diventa inutile trascinarsi. Ora testa al campionato perché si riprende con un derby di assoluto valore».

Compagni... vincenti

Al Fc Rieti, Pezzotti ritrova diversi compagni d'avventura della scorsa stagione, con cui ha conquistato l'Eccellenza ad Amatrice: dal capitano Manuel Cavallari a Emanuele Nobile, passando per il suo compagno di reparto Marco Cingolani, tutti giocatori che finora hanno dato il loro contributo fattivo alla causa per tentare di bissare il trionfo del maggio scorso. Ma tra i 'volti noti' per Pezzotti, c'è anche l'altro Pezzotti, ossia Simone, nonché Gabriele Tramontano o lo stesso Leonardo Severoni, così da dare ancor più reatinità a una squadra che già domenica al 'Gudini' (ore 14,30) contro il Poggio Mirteto, proverà a ripartire col piede giusto dopo lo scivolone pre-natalizio contro il Valle del Peschiera.