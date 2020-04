RIETI - C’è chi, durante l’emergenza coronavirus, non si è mai fermato dando il proprio contributo nel portare avanti l’economia del nostro Paese. Andrea Pezzotti, 29 anni e calciatore del Cantalice, ha lavorato con costanza, senza alcun cambiamento. Andrea lavora alla Terni Polimeri, un’azienda che rigenera plastica in zona Santa Rufina, ed è responsabile del laboratori e della produzione. Convive da due anni con Miriam in un appartamento insieme al loro cane Willy.

Pezzotti, il suo lavoro si è mai fermato durante l’emergenza?

«No, fortunatamente abbiamo sempre lavorato, non siamo mai stati fermi per tutto questo periodo ad eccezione della settimana prima delle festività pasquali. Il lavoro è rimasto lo stesso così come i turni che non sono mai cambiati. Si è sentita veramente poco l’emergenza all’interno del nostro stabilimento».

E il distanziamento sociale?

«Noi lavoriamo in uno stabilimento molto grande e i reparti sono separati perciò il rischio è praticamente nullo, nonostante questo sono stati adottati tutti i dispositivi di protezione come mascherine e guanti».

Lei sta poco in casa, come trascorre le poche giornate non lavorative senza poter uscire?

«Vivo in un condominio e come si può immaginare sono veramente poche le cose da fare per ammazzare il tempo. Finita la mia giornata lavorativa o le giornate in cui non lavoro, mi dedico alla cucina, guardo spesso serie tv e gioco alla play».

Non si sta mantenendo in forma?

«Purtroppo è molto difficile allenarsi. Faccio qualcosa come ad esempio addominali, flessioni e un po’ di forza ma nulla di troppo importanti».

Lei è portiere, come può allenarsi in queste condizioni?

«È veramente impossibile. Noi portieri siamo i più penalizzati in questo momento rispetto ai calciatori che ricoprono altri ruoli. Il nostro allenamento è specifico e basato molto sul contatto con il pallone ed è facile capire che ora è difficile farlo».

Le manca il calcio?

«Sì, del calcio mi manca tutto. Mi manca soprattutto la domenica, è il giorno più bello per noi atleti, tra tutte le emozioni che ti possono arrivare in quei novanta minuti».

