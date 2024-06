Andrea Pezzotti, una garanzia fra i pali, potrebbe tornare al Cantalice. Difficile che scenda di categoria

RIETI – È reduce da due campionati di Promozione vinti e oggi è sicuramente uno dei giocatori più ambiti nel mercato regionale: lui è il portiere classe ‘90 Andrea Pezzotti.

Pezzotti aveva iniziato la stagione 2023/24 in Eccellenza con l'Amatrice Rieti dopo avere vinto il campionato di Promozione proprio con l’Amatrice. Poi per trovare più spazio l’approdo al Fc Rieti dove ha chiuso un altro importante capitolo della sua carriera vincendo il secondo campionato di Promozione consecutivo. Il Rieti lo saluta e Pezzotti è sul mercato.

Il Valle del Peschiera tra i senior ha già Natali e la Promozione in zona offre solo il Cantalice.

Per lui sarebbe un grande ritorno dopo stagioni bellissime vissute con la maglia biancorossa. Pezzotti al Cantalice è “di casa”, gran parte dei ragazzi presenti sono suoi ex compagni. Insieme ad Emiliano Agnesi potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i più giovani e una colonna portata per mister Simone Patacchiola che lo conosce benissimo. Pezzotti potrebbe tornare proprio nell’anno in cui il Cantalice ritrova il Ramacogi. Meno accreditate le scelte della Prima e della Seconda categoria sul territorio che restano però vicine al numero uno.