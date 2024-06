Il coresino Andrea Loreti è uno dei giocatori più ambiti dai team di vertice di Prima

RIETI – Il mercato in sabina è vigile, gli occhi delle formazioni di Prima categoria sono attenti per ingaggiare gli elementi che possano contribuire al salto di qualità per ambire al vertice. Svincolato è il coresino Andrea Loreti, ex Fiano Romano, Bf Sport e Passo corese.

Andrea, centrocampista classe ’92, nella stagione appena trascorsa ha vestito i colori del Fiano Romano (Promozione) fino a dicembre poi il sentore che qualcosa nel club non andava e la decisione di tornare a casa con la casacca del Passo Corese in Prima categoria per aiutare la situazione difficile del club coresino che però è retrocesso direttamente all’ultima partita.

Se le formazioni di Promozione alle porte della Capitale scarseggiano, per la Prima categoria c’è spazio per Loreti. Il Palombara è attento sugli sviluppi di mercato, si muove tanto anche il Tor Lupara che retrocesso vuole tornare in Promozione. Se il ripescaggio del Passo Corese dovesse arrivare, Loreti è l’idea più vicina al club.