Amatrice Rieti, sfida d'alta quota: a Montespaccato in palio il primato. Angelone: «Gara insidiosa, ma ci siamo»

RIETI - Scontro al vertice per l'Amatrice Rieti che domani, ore 11, al “Don Pino Puglisi” sfiderà il Montespaccato nel big match del girone A di Eccellenza. Entrambe si sono rinforzate puntando alla serie D. Tra le fila amarantocelesti sono tanti i volti nuovi a disposizione del tecnico Vincenzino Angelone: da Sarritzu ad Alessandro, da Ratalin ad Aversa, passando per Diarra, Coppola e Bertino, tutti giocatori di indubbia qualità e di altrettanta esperienza, dai quali il club ovviamente si aspetta la spinta necessaria per ingranare definitivamente la marcia più alta e tornare a dettare legge all’interno di un girone particolarmente equilibrato.

«Durante la sosta abbiamo lavorato tanto e bene - dichiara Angelone - i nuovi si sono già integrati col resto del gruppo e siamo pronti per ripartire con il piede giusto anche se non sarà assolutamente facile contro un avversario che, al pari nostro, merita la classifica che ha costruito finora. Affrontiamo il Montespaccato con qualche acciacco di troppo, compreso l'ultimo arrivato Alessandro che ha l'influenza, ma vogliamo regalare la prima soddisfazione dell'anno ai nostri tifosi che ci seguiranno nella Capitale».