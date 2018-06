RIETI - L'Anas promette di riaprire la galleria Valnerina della Rieti-Terni entro luglio e il deputato reatino dei Cinque Stelle, Gabriele Lorenzoni ringrazia il ministero Toninelli per l'interessamento cocnreto sul caso, ma la tempo stesso non si fida della promessa Aans.



Ecco cosa ha scritto il deputato Lorenzoni: «Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Toninelli ringrazia Anas per essersi impegnata ad accelerare i lavori di ripristino della galleria Rieti-Terni, ed io ringrazio Toninelli per essersi interessato al nostro territorio ed aver risposto al mio appello: grazie al Movimento 5 Stelle, abbiamo ottenuto finalmente un'attenzione nazionale ai nostri problemi infrastrutturali, e sarà così anche in futuro.



Ma non finisce qui: carenza nel collaudo, mancata sorveglianza della direzione lavori, incapacità decisionale nel progettare la giusta soluzione in tempi ragionevoli, qualcuno in Anas dovrà pagarla cara. Anche perché della ditta appaltatrice, che usufruisce della Legge Marzano per le imprese in stato di insolvenza, difficilmente vedremo cacciar fuori una lira. Anas si è impegnata a riaprire la galleria entro luglio: non so voi, ma visti i precedenti, io non mi fido».



Aggiungiamo che nessuno, a Rieti, si fida.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA