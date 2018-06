CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Oltre cinquemila potenziali votanti su seimila residenti per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Oggi seggi aperti in quattro comuni del Reatino per le elezioni amministrative: si vota a Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda, Varco Sabino. Nel caso di Rocca Sinibalda, si torna allle urne a distanza di quattro anni, dopo che, da alcuni mesi, è stato nominato un commissario prefettizio, mentre per gli altri si tratta della scadenza naturale dei mandati. In tre dei quattro enti interessati, il sindaco uscente...