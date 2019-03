© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A metà aprile dovranno essere rese note le candidature alle comunali di primavera in tutti quei Comuni del Reatino dove si voterà per il rinnovo delle compagini amministrative. Ovviamente, le «grandi manovre» sono già iniziate ovunque, a iniziare dai papabili primi cittadini. Molti correranno per la conferma, altri sono invece pronti a lasciare, considerando conclusa la propria esperienza amministrativa.Leggi, dove il sindaco uscenteha già annunciato che non si ricandiderà. Per la sua successione si profila una lotta a due tra l’exedil quale, attuale consigliere d’opposizione, tenterà la scalata alla carica di sindaco e ha già annunciato l’intenzione di costituire una squadra per contrastare la maggioranza che andrà a sostenere la candidatura di Ferzi.tenterà invece la via del terzo mandato consecutivo, ampliando e aprendo a ulteriori componenti la squadra di governo. Ac’è, sindaco uscente, attualmente unico candidato certo in attesa di conoscere sfidante o sfidanti.non si ricandiderà così come(in questi ultimi due casi è la legge che impedisce il terzo mandato ai sindaci nei Comuni oltre i 3 mila abitanti).E proprio dasalgono molto le quotazioni di, preside nell’istituto comprensivo, prossimo alla pensione e navigato amministratore trama residente a. Renzi è oggetto di lusinghe e attenzioni da parte della maggioranza uscente per una candidatura a sindaco nel post Grilli. In settimana se ne saprà di più.va verso una corsa a tre conche si contenderanno la fascia che è di Petrocchi. Nella vicinasarà uno scontro traC’è poi il caso di, paese dove il sindaco uscente, l’avvocato, molto apprezzata come amministratrice, in un post su facebook ha spiazzato tutti annunciando ieri di non volersi ricandidare.La Forniti, che si è affacciata alla politica cinque anni fa senza avere precedenti esperienze, ha affrontato anni difficili come quelli che stanno vivendo i piccoli comuni ma con l’orgoglio di poter rivendicare molti successi. «Il motivo principale della mia decisione – spiega - è uno solo: devo tornare a dedicarmi alla professione forense, che sono stata costretta a trascurare per amore del mio Comune. Rimarranno, però, nel mio cuore questi cinque anni. Lascio con serenità, con orgoglio e con la soddisfazione di aver fatto tutto il possibile per il bene comune».