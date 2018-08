di Andrea Giannini

RIETI - Al Chiani di Poggio Fidoni finisce 2-1 la terza e ultima amichevole precampionato della Spes Poggio Fidoni. Terminati i tre tempi, ciascuno di 30’ i padroni di casa s’impongono sui Babadook (ex Scandriglia) grazie alle reti di Cingolani e Di Loreto. La gara giocata a ritmi molto alti vede i gialloverdi, al lavoro da più di un mese, spingere costantemente in avanti per buona parte del match. I padroni di casa partono subito in avanti con Mancini e Dionisi che provano a costruire occasioni con tiri dai trenta metri. Nonostante ciò gli ospiti provano a intimorire i ragazzi di mister Donati con De Giorgi che dalla metà campo colpisce la traversa. Pochi minuti dopo al 25’del primo tempo, Gianluca Cingolani sbocca la partita riuscendo a trovare con un tiro al volo il giusto angolo per battere Bianchetti. Precisamente un tempo dopo il raddoppio della Spes grazie a Di Loreto che dal limite dell’area fa partite un missile che finisce in rete. Al termine della seconda frazione di gioco Cavallari accorcia le distanze. Termina così l’ultimo test della Spes: tra due giorni, domenica 2 settembre, al Chiani arriverà Tivoli per la prima di campionato.



I COMMENTI

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni

«Non ci vogliamo nascondere nel dire che giocheremo per la salvezza ed affrontare una squadra come Tivoli nella prima di campionato sarà tutt’altro che facile. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi, per la maggior parte molto giovani e che sono a lavoro da più di un mese. Soddisfatto della partita di oggi ma domenica ci aspetta un’altra partita, completamente diversa. Noi daremo tutto quello che abbiamo».

Davide Colantoni, tecnico Babadook

«Ho visto progressi rispetto alla partita con il Cantalice. Sono soddisfatto ma c’è ancora molto da lavorare soprattutto sotto il punto di vista fisico. Si è visto come la Spes Poggio Fidoni sia molto avanti atleticamente ma con il tempo anche noi miglioreremo».



IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni : Natali, Brucchietti, De Luca, Ianni, Massimi, Petrongari, Colantoni, Tomassetti, Cingolani, Mancini, Dionisi. Nel corso della partita sono stati utilizzati anche Mastroiaco, Musa, Di Loreto, Colarieti, Cresta, Gerbino, Marianantoni, Gregori, Papucci, Lucarelli.

Babadook : Bianchetti, Petrongari, Grillo, kan, Rossi, Grifoni, De Giorgi, Patacchiola, Ortenzi, Cavallari, Antonacci. Nel corso della partita sono stati utilizzati anche Cardini, Panitti, Ludovici, Cantonetti, Vittori, Isa, Cardinali, Desideri, Troiani.

Reti : Cingolani (S), Di Loreto (S), Cavallari (B).

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:49



