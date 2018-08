di Andrea Giannini

RIETI - Amichevole che sa di vero e proprio derby precampionato quella andata in scena ieri, 23 agosto, al De Amicis di Corvaro tra Salto Cicolano e Spes Poggio Fidoni. La gara è terminata 2 a 2 con i gol di Luzzi e Maceroni per gli equicoli, mentre Moussa e Colantoni (P) sono andati in rete per i reatini. Secondo pareggio quindi nei test per entrambe le squadre che punteranno ad aggiudicarsi i tre punti alla XV giornata: andata il 9 dicembre a Corvaro, ritorno il 10 aprile al Chiani.



I COMMENTI

Massimo Petrini, tecnico in seconda del Salto Cicolano

«Purtroppo ci siamo presentati in 11 senza riserve, la maggior parte dei titolari era assente per motivi lavorativi. Nonostante tutto la squadra ha dato il massimo facendo ognuno il proprio lavoro, sono molto contento. Queste sono le giuste partite per mettere minuti nelle gambe in vista dell’imminente avvio del campionato».

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni

«Soddisfatto del lavoro svolto finora dai ragazzi. Ho visto una crescita sia tattica sia atletica della squadra. Facciamo un grosso in bocca al lupo al Salto Cicolano e li ringraziamo per l’ospitalità. Noi da canto nostro siamo fiduciosi per l’inizio del campionato».

