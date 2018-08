di Andrea Giannini

RIETI - Procede la preparazione delle squadre reatine di Promozione in vista dell’imminente avvio del campionato. E' già aria di derby: Salto Cicolano e Spes Poggio Fidoni oggi, giovedì 23 agosto, alle 18.30 si sfideranno in un'amichevole al De Amicis di Corvaro. Le due formazioni reatine, già al lavoro da qualche settimana, puntano non solo a far bene ma soprattutto a studiare l'avversario.



Il Salto Cicolano del nuovo tecnico-giocatore Emanuele Gabrieli ha apreggiato 2-2 (gol di Matteo Ranieri e Antonio Anselmi) nella sua prima uscita contro il Celano (Promozione abruzzese). Mentre per la Spes Poggio Fidoni, anch’essa affidata alla nuova guida di Marco Donati, ha invece affrontato Terni Est (Promozione Umbra), test che si è concluso a reti inviolate.



Parola quindi a un match che sa già di campionato. Le due squadre si affronterano per i tre punti alla XV giornata: andata il 9 dicembre a Corvaro, ritorno il 10 aprile al Chiani.

