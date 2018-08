di Andrea Giannini

RIETI - Terza amichevole precampionato per il Cantalice che nel pomeriggio di sabato 25 agosto ha ospitato i Babadook (ex Scandriglia), formazione che milita in Prima categoria. Al termine dei tre tempi, ciascuno da 30’, i ragazzi di mister Simone Patacchiola s'impongono 2 a 1 grazie ai gol dei giovani Piras e Orlando. Lo stesso Piras che si mette subito in mostra calciando spesso dai venti metri. Ad andare in vantaggio sono i Babadook: al 27esimo del primo tempo punizione millimetrica di De Giorgi, Antonacci colpisce di testa siglando il primo gol con la maglia bianconera. Sempre gli ospiti salgono in avanti con Cavallari che una volta superato Rossi non riesce a concludere in rete. Piras dal canto suo vuole mettere in pratica tutte le sue caratteristiche che più volte impegnano l’estremo difensore avversario. Fino al 5’ del terzo tempo quando riesce dal limite dell’area a trovare l’angolo per battere Bianchetti. Pochi minuti dopo traversa di Cantonetti che fa sfumare il possibile vantaggio per il Cantalice, che arriva poi al 25’ grazie a uno strepitoso gol del giovane Orlando.



I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Ho visto ragazzi molto stanchi, sicuramente a causa della preparazione dove tutti hanno dato il massimo. Nonostante qualche assenza, sono molto soddisfatto dei giovani nonché hanno anche fatto due gol».

Davide Colantoni, tecnico Babadook

«Sono molto contento per come i ragazzi si sono comportanti al termine della prima settimana di preparazione. Abbiamo affrontato una formazione che si sta allenando da molto più tempo di noi e si è visto il calo fisico al termine della partita. Devo ritenermi soddisfatto, siamo una squadra nuova e ovviamente ci sono cose che possono migliorare, nonostante ciò gli elementi per fare bene ci sono. Sono molto fiducioso».



IL TABELLINO

Cantalice : Pezzotti, Rossi, Panitti, De Gennaro, Agnesi, Cianetti, Alessandrini, Osman, Bonifazzi, Piras, Monaco. Nel corso della partita sono stati utilizzati anche Tiengo, Orlando, Mattei, Panfilo, Fosso.

Babadook : Bianchetti, Grillo, Severoni, Panitti, Cardini, Vittori, De Giorgi, Patacchiola, Ortenzi, Marchioni, Antonacci. Nel corso della partita sono stati utilizzati anche Cavallari, Cantonetti, Desideri, Kan, Isa, Cardinali.

Reti : Antonacci (B), Piras (C), Orlando (C)

