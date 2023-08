L'ambasciatore del Messico Carlos García de Alba alla 12esima edizione della Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - Rieti è sempre più "Cuore Piccante", il Presidente del Comitato organizzatore della Fiera Monidale del Peperoncino di Rieti ha infatti annunciato ufficialmente la partecipazione dell'Ambasciatore del Messico Carlos García de Alba alla 12esima edizione dell'evento internazionale.

Rieti è pronta ad accogliere il mondo per cinque giorni, dove il rosso sarà il protagonista e la città sarà piena di turisti e amanti del peperoncino.

«Il lavoro di valorizzazione internazionale della Fiera del Peperoncino di Rieti continua e porta buoni risultati anche in un'ottica di crescita e sviluppo del territorio», quele le parole del presidente della Fiera Monidale Campionaria del Peperoncino, Livio Rositani.

Soddisfatto della presenza messicano, «La conferma che arriva dall'Ambasciata del Messico - continua Rositani - è un importante segnale di credibilità che l'evento ha oltre i confini nazionali, a cui quest'anno, olte al Messico, aderiscono le delegazione della Nazioni Ester di Guatemala e Vietnam, con un ricambio continuo di presenze», conlude il presidente.

Carlos Eugenio Garcia de Alba, è Ambasciatore del Messico in Italia dal 2019 e ambasciatore non residente in Albania, Malta e San Marino.È entrato nel corpo diplomatico nel 1987, ottenendo nel 2006 il rango di ambasciatore, è nato a Guadalajara in Messico e risiede in Italia dagli anni '80 dove ha studiato Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma.

La presenza dell'ambasciatore messicano a Rieti, può considerarsi storico.

Italia e Messico vengono spesso soprattuto ricordate nel mondo per l'abilità nel promuovere le proprie eccellenze enogastronimiche. Un rapporto fondamentale tra i due paesi e da curare per uno sviluppo enogastronomico reatino. Importante perché la cucina è sempre di più un elemento di attrattività turistica che orenta molto spesse le scelte e le esperienze prima di un viaggio.

Molti elementi uniscono Italia e Messico da un punto di vista gastronomico, infatti la cucina messicna è dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'Umanità e l'Italia è importnate in tutto il mondo con i prodotti a indicazione geografica, oltre alle riconoscenze Unesco legate alla cucina locale, come ad esempio la pizza.

Resta solo che aspettare il 30 agosto, per toccare con mano una Rieti più Internazionale e piccante.