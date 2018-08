di Samuele Annibaldi

RIETI - Amazon lancia il servizio «Consegna oggi», ordini la mattina e ricevi la sera. La nuova opportunità per i clienti Amazon Prime rende il colosso americano sempre più veloce, sempre più competitivo con la consegna in giornata, grazie al centro di smistamento di Passo Corese. Il servizio è già attivo da due giorni in molte zone di Roma (dipende dal Cap) ma non nel Reatino. Verrebbe da dire, dunque, per molti ma non per tutti. L’area che ospita il centro, infatti, non beneficia del...