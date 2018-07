di Raffaella Di Claudio

RIETI - Porte aperte nel centro di distribuzione Amazon di Passo Corese in occasione del prime day, giornata di particolari scontistiche. Visite guidate per venditori che scopriranno come funziona il magazzino in queste giornate oltre a conoscere le opportunità a disposizione Delle piccole imprese e degli artigiani.



La visita è condotta da Salvatore Schembri Volpe, general manager del centro di Passo Corese

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



