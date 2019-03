L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 24 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra la paura di perdere il lavoro e l’impossibilità di andare avanti. Vivono in una morsa tanti dipendenti del centro di distribuzione Amazon di Passo Corese. E chi non si accontenta di ricevere gadget o di ascoltare la performance dell’artista internazionale che arriva per festeggiare i traguardi dell’azienda, ora decide di provare a rivolgersi ai sindacati.«Con Amazon non abbiamo relazioni industriali, ma con i lavoratori – conferma Walter Filippi della Camera del Lavoro Rieti–Roma est–Valle dell’Aniene – grazie allo sportello Amazon aperto ogni mercoledì pomeriggio nella sede coresina della Cgil,abbiamo contatti».Lo sportello è aperto da un anno. All’inizio alla porta non bussava quasi nessuno, ma ora qualcosa sta cambiando. Sono circa 200 i lavoratori che hanno contatti con la Cgil coresina e hanno preso parte alle assemblee, le prime quasi clandestine, tenute nella sede del sindacato.