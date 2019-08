© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amazon sempre più integrata con il territorio reatino, tanto che la scorsa settimana, ha effettuato una donazione a favore dell’associazione di volontariato ‘Mauro Giuliani’ di Poggio Nativo. L’ente è stato fondato dal signor Mario Giuliani, padre di Mauro, deceduto qualche anno fa per un raro tumore osseo, denominato Sarcoma di Ewing, e si pone come finalità l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.Grazie alle offerte raccolte in occasione del funerale di Mauro l’associazione ha già contribuito a realizzare una sala ricreativa per ragazzi a lui dedicata, all’interno del reparto di Ortopedia dell’Istituto Regina Elena di Roma, dove Mauro era stato preso in cura. Un gruppo di dipendenti del centro di distribuzione Amazon di Passo Corese si è recato presso la sede dell’associazione per consegnare gli articoli oggetto della donazione effettuata tramite Wishlist su Amazon.it. Il materiale ricevuto sarà utilizzato dall’associazione durante le cene di raccolta fondi che vengono periodicamente organizzate per sostenere le famiglie con malati e/o persone che hanno bisogno di supporto.Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella comunità, l’azienda è stata in grado di prendere parte attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazioni meritevoli, tra le quali figurano case di accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative per minori, rifugi per animali abbandonati e enti per la ricerca e l’assistenza medica.