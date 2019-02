I COMMENTI

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

IL TABELLINO

Amatrice

Atletico Canneto

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – L’Amatrice torna a giocare in casa, dopo due rinvii per neve e batte 3-2 l’Atletico Canneto dopo una partita molto combattuta. Il primo tempo parte decisamente a favore per gli amatriciani che al primo minuto prendono le misure con una conclusione di Ciogli che lambisce il primo palo; al 6’ ci prova Colangeli ma Ferazzoli si fa trovare pronto sulla respinta. Poi sale in cattedra il Canneto che al 10’ con Passarani ci prova dalla lunga distanza, ma Pantarotto è pronto nella presa. Due minuti più tardi è Mencio a farsi vivo in area, cross per l’attaccante che poi conclude di testa, ma la palla è facile presa del portiere amatriciano. Al 13’ ancora Colangeli sfutta un errore difensivo del Canneto, si smarca molto bene in area e segna il primo gol della giornata. L’Amatrice spinge sull’acceleratore e dopo un’azione insistita in area al 17’, un minuto dopo su angolo trova con Pica un diagonale secco che va ad insaccarsi nella porta avversaria. C’è tempo per una punizione di Onesti che al 21’ conclude poco sopra la traversa e al 23’ il Canneto con Passarani trova un magnifico tiro dalla distanza che va ad insaccarsi dietro un incolpevole Pantarotto. Ancora al 28’ pericolosi gli ospiti di casa, ma Pantarotto in uscita vanifica l’azione in solitaria dell’attaccante del Canneto. L’Amatrice torna a farsi vedere dalle parti del Canneto con Ciogli che su punizione da venticinque metri impegna Ferazzoli che è pronto a ribattere. Ci prova ancora al 40’ Onesti con un rasoterra che finisce fuori di poco. Intanto comincia a fare freddo ed arriva la pioggia battente. L’ultima azione del primo tempo è un atterramento in area di Pandimiglio al 43’ che suscita le proteste del Canneto che chiede il rigore, ma Burattini lascia giocare.Il secondo tempo è meno avaro di occasioni e con più nervosismo in campo, forse anche complice la stanchezza e le condizioni climatiche avverse, con la temperatura praticamente vicina allo zero. Al 13’ il nuovo entrato Ciccalotti fallisce una ghiotta occasione: prima para miracolosamente Ferazzoli, poi Ciccalotti davanti alla porta fallisce sparando alto il pallone. Ma l’attaccante amatriciano, si fa perdonare più tardi ed al 15’ non sbaglia insaccando la terza rete per i rossoblù. La partita sembra quasi in discesa per l’Amatrice che invece dovrà soffrire molto: al 17’ infatti su punizione Croce la mette dentro e dona speranze agli ospiti. Seguono quindi minuti di nervosismo si in campo che sugli spalti, dove volano insulti tra le tifoserie avversarie, per fortuna non si viene alle mani, anche se i carabinieri devono comunque sedare gli animi. Anche sul campo, molto nervosismo. Al 29’ mister Bucci viene espulso e poi al 36’ fuori anche Onesti che lascia in 10 l’Amatrice. Il Canneto tenta l’affondo finale al 35’ con Lupo che sfrutta un liscio degli amatriciani ma praticamente fallisce a porta vuota e poi allo scadere del tempo regolamentare sempre Lupo tenta un diagonale angolato, ma Pantarotto ci mette una mano e miracolosamente regala ai compagni i tre punti della vittoria. Sono quattro i minuti di recupero ma il fortino dell’Amatrice tiene e il Canneto nonostante una partita molto combattuta non riesce ad acciuffare il pareggio.: «Abbiamo incontrato un avversario forte ma abbiamo saputo soffrire e portare a casa una partita molto importante. E’ stato importante in queste settimane mantenere una preparazione atletica che ci ha consentito di essere pronti all’appuntamento».: «Il pari sarebbe stato forse un risultato più giusto. Avevamo preparato bene questa sfida e si è visto anche in campo. Certamente abbiamo dovuto fare i conti con l’Amatrice che abbiamo trovato molto preparata atleticamente».: Pantarotto, D’Aquilio, Cenfi, Pica, Vitale, D’Amelia, Bucci (7' st Ciccalotti), Onesti, Colangeli (36' st Pietrangeli S.), Ciogli (23' st Bulzoni), Gianfelice. A disposizione: Sacco, Pietrangeli T., Serjanaj, Micozzi. All. Romeo Bucci: Ferazzoli, Maccioni (36 st Lupo), Petrivelli, Gattarelli, Pandimiglio, Cacchiani, Pastorelli, Pitotti (14' st Croce), Mencio, Passarani, Nobili (1' st Osoja). A disposizione: Chettiyar, Di Girolamo, Ferretti, Ceccarelli.All. Giancarlo Marsili.: Burattini di Roma 1: 13' pt Colangeli (A), 18' pt Pica (A), 23' pt Passarani, 15' st Ciccalotti (A), 17' st Croce,: espulso Onesti; ammoniti: Ciogli, Ciccalotti, Passarani, Pitotti; angoli: 7-4.