Per i 18 morti di piazza Sagnotti ad Amatrice chiesti 35 anni complessivi per i 5 imputati

RIETI - Richieste di condanna pari a 35 anni nei confronti dei 5 imputati nel processo per il crollo delle palazzine gemelle ex Iacp di piazza Sagnotti ad Amatrice. Pochi minuti fa il pm Rocco Gustavo Maruotti ha concluso la sua discussione con le richieste di condanna davanti al giudice Carlo Sabatini. Le accuse per tutti sono di omicidio, disastro e lesioni plurime colpose in concorso.

Queste nel dettaglio, le richieste del pubblico ministero: 9 anni per Ottaviano Boni, direttore della ditta appaltatrice Sogeap, 6 anni per Franco Aleandri, presidente pro-tempore ex Iacp, 7 anni per Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio civile, 7 anni per Luigi Serafini, amministratore unico Sogeap e 6 anni Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice.

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA