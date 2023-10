Amatrice Rieti, Angelone: «Ok il risultato, ma poca cattiveria in alcune giocate». Foto. Domenica il Valmontone 1921

RIETI - Doppio 1-0 per accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza e la soddisfazione trattenuta da Vincenzino Angelone che, di questa vittoria targata-Monaco di Monaco, si tiene principalmente il risultato e poco altro.

«Volevamo sbloccarla subito per gestire meglio l'1-0 dell'andata - dice Angelone - ma abbiamo giocato a ritmi bassi senza mai tirare in porta. Va anche detto che abbiamo provato un modulo diverso e attuato un ampio turnover, ma forse potevamo forzare di più qualche giocata offensiva. Nel secondo tempo siamo stati più propositivi, seppur poco cattivi nel passaggio finale, però anche loro non hanno mai calciato in porta. Vittoria che ridà morale dopo il secondo tempo di domenica - conclude il tecnico - quando ci siamo innervositi troppo e abbiamo preso due gol di facile lettura. Ora testa al Valmontone».