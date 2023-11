Amatrice Rieti troppo rinunciataria, con la Fc Viterbo la sconfitta arriva al novantesimo: 2-1

VITERBO - Non basta un gran gol del giovane Battisti per evitare la sconfitta all'Amatrice Rieti sul terreno di gioco della Fc Viterbo a Vignanello. La squadra di Angelone viene superata per 2-1 dai gialloblù al termine di una partita disputata con un atteggiamento troppo rinunciatario e giocata sotto ritmo, fino al gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Dall'altra parte il Rieti si è trovato di fronte in avversario che veniva dalla pesantissima sconfitta per 7-2 di domenica scorsa sul campo del Montespaccato ed ha giocato soprattutto per la conferma del proprio allenatore, mettendo sul terreno di gioco tanta grinta e tanta determinazione.

Il match

Fin dai primi minuti le due squadre si studiano ma, a farla da padrona è la paura di perdere, e così la gara viene giocata soprattutto a centrocampo ma nessuna delle due squadre arriva a produrre azioni pericolose. Con il centrocampo reatino che non riesce mai ad innescare Rossi e Monaco di Monaco. Dall'altra parte, Di Francia e Filosa annullano praticamente la punta centrale viterbese Cissè. Lo stesso giocatore, poco prima del quarto d'ora della ripresa, vince però un rimpallo in area con la sfera che si alza a campanile e, con la difesa sabina immobile, ha tutto il tempo di colpire nuovamente il pallone di testa siglando il vantaggio per la squadra di casa. A questo punto, Angelone indovina i cambi ed ed il Rieti avanza il proprio baricentro.

Rossi viene lanciato verso la porta avversaria e viene steso prima di entrare in area da Orlandi che viene ammonito. Il pareggio è però nell'aria ed arriva grazie ad un gran tiro all'incrocio dei pali di Battisti, dopo una respinta della difesa avversaria. Nel concitato finale, il Viterbo si ributta disperatamente in avanti e trova la rete grazie ad un tocco sotto misura di Kordic dopo una mischia in area. Delusione dei numerosi tifosi reatini giunti a Vignanello.

Il tabellino

Fc Viterbo (3-5-2): Marasca; Lo Zito, Morariu, Goicoechea; Nesta (49' st Ziroli); Fimiani, Priorelli, Mancarella 37' st Kordic), Orlandi; Seck, Cissè. A disp. Bertollini, Pompei, Donnarumma, Laye, Ciucci, Varriale, Ottaviani. All. Nardecchia.

Amatrice Rieti (4-4-2): Egidio; Grassi (30' st Battisti), Di Francia, Filosa, Fiscaletti A.; Mattei (47' st Scipioni), Donatangelo, Di Nicola (21' st Giovannini), Tiraferri (21' st Fiscaletti S.); Monaco di Monaco (21' st Covarelli), Rossi. A disp. Pezzotti, Boncompagni, Sciarra, Yakolev, Giovannini. All. Angelone

Arbitro: Rossomando di Salerno.

Reti: 13' st Cissè, 36' st Battisti, 45' st Kordic

Note. Spettatori circa 600. Ammoniti Grassi e Orlandi. Angoli 4-2 per il Rieti