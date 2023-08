Amatrice Rieti, su il velo: il 20 agosto la presentazione ufficiale all'Asso Sporting Club

RIETI - A tre settimane esatte dall'inizio della preparazione atletica, l'Amatrice Rieti è pronto ad alzare definitivamente il velo sulla nuova creatura che contenderà la promozione in serie D alle diciassette avversarie del prossimo campionato regionale di Eccellenza.

La presentazione

Domenica 20 agosto, alle 20,30, squadra, staff tecnico e dirigenza, si ritroveranno all'Asso Sporting Club per vivere una serata all'insegna dell'amarantoceleste. "Riscriviamo la storia" è lo slogan coniato per l'occasione, con l'invito esteso a tifosi, cittadini e ai rappresentanti della comunicazione locale, che nel corso della serata potranno scoprire non solo aneddoti e curiosità relativi ai calciatori dell'Amatrice Rieti, ma anche prendere nota dei dettagli della campagna abbonamenti 2023/'24.

La serata sarà allietata dalla cover band di Lucio Dalla 'L'ultima Luna'.

La nota

La SSA Rieti è lieta di annunciare, a nome del Presidente Tito Capriccioli, che domenica 20 agosto verrà presentata ufficialmente la squadra per la stagione 2023/24. La serata si svolgerà presso l’Asso Sporting Club alle ore 20:30. Sarà presente anche tutto lo staff tecnico e dirigenziale amarantoceleste. Tutti i tifosi e la stampa sono invitati a partecipare.