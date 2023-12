Amatrice Rieti “vede” la vetta: battere la Romulea per mettere pressione al Pomezia che riceve la W3

RIETI - Ad una sola lunghezza dal duo di testa Pomezia-Aurelia Antica Aurelio, l'Amatrice Rieti che domenica mattina alle 11 sarà ospite della Romulea, proverà a sbancare la Capitale così da issarsi provvisoriamente al comando della classifica e mettere ulteriore pressione ai pomentini che qualche ora più tardi saranno impegnati sul proprio terreno di gioco contro la W3 Maccarese, anch'esso in odor di primato.

Per il tecnico degli amarantoceleste, Vincenzino Angelone, le scelte della vigilia sembrano pressoché già fatte: in campo i titolarissimi, la miglior squadra possibile da schierare in attesa dei rinforzi “invernali” che, a detta del direttore sportivo Mattia Di Loreto, dovrebbero essere non meno di cinque/sei tra under e senior.

Ma mercato a parte - decisiva potrebbe essere la settimana entrante per i primi annunci - Angelone in questo momento sta cercando di ovattare l'ambiente e lavorare sulla scia delle ultime vittorie che, di fatto, hanno riportato l'Amatrice Rieti a un amen dal primato, proprio quando sembrava che la stagione stesse prendendo una piega diversa.