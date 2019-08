RIETI - Domani, saabto 31 agosto, ad Amatrice scende in campo la solidarietà. La nazionale Italiana Jazzisti sfiderà ancora una volta la Nazionale Italiana Terremotati in una partita del cuore per sostenere la costruzione della Casa della Musica di Amatrice.



L’incontro, che fa parte dell’evento “Il Jazz Italiano per le terre del Sisma” e patrocinato dal Comune di Amatrice segnerà anche l’apertura della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana che si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.



L’appuntamento è quindi allo Stadio “P. Tilesi” di Amatrice alle 10. Non è previsto un biglietto di ingresso ma una libera donazione che verrà devoluta alla Casa della Musica di Amatrice attualmente in fase di costruzione presso l’area Sae Collemagrone2.



Tutte le informazioni sul progetto su www.amatricecasadellamusica.it Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA