Amatrice Rieti tra le 36 di Eccellenza: il 6 settembre turno preliminare di Coppa Italia

RIETI - Il Comitato Regionale Figc del Lazio ha ufficializzato la composizione dell'organico della prossima Eccellenza laziale e per l'Amatrice Rieti SSARL è una delle trentasei “sorelle” laziali che dal prossimo 3 settembre tenterà la scalata alla serie D.

La ratifica

Alle 33 società aventi diritto a disputare la massima categoria regionale (comprese le retrocesse dalla serie D e le promosse dalla Promozione) il CrLazio ha ammesso la Lodigiani, la Romulea e il Roccasecca San Tommaso, completando un organico che il prossimo 21 agosto, in occasione della consueta 'Festa dei Calendari' che si terrà al Grand'Hotel Duca D'Este di Tivoli (ore 17), verrà ripartito in due gironi da 18 formazioni ciascuno. Storicamente le formazioni appartenenti al territorio sabino hanno sempre fatto parte del girone B, insieme alle romane (Roma Nord) e alle viterbesi, ma non è da escludere anche un rimescolamento delle carte.

La Coppa Italia

Per quanto concerne la Coppa Italia, invece, l'Amatrice Rieti in quanto neopromossa in Eccellenza, dovrà sostenere il turno preliminare al pari di Lodigiani, Romulea, Roccasecca, Pescatori Ostia, Atl.

Pontinia, Valmontone e Aranova, in programma mercoledì 6 settembre. Poi tra il 20 settembre e il 4 ottobre andranno in scena i 16esimi di finale (gare di andata e ritorno), gli ottavi si disputeranno tra il 18 ottobre e l'8 novembre, mentre per i quarti bisognerà attendere il 22 novembre e il 6 dicembre. Tra i 10 e il 24 gennaio 2024 le due semifinali, mentre il trofeo si assegnerà il 7 febbraio (sede da stabilire).