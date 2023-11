Amatrice Rieti, respinte le dimissioni di Angelone: per ora resta in sella

RIETI - Vincenzino Angelone resta al suo posto, sulla panchina dell'Amatrice Rieti. La decisione è stata presa direttamente dal club che, dopo una notte di riflessione ha optato per rispedire al mittente le dimissioni presentate dal tecnico subito dopo la sconfitta di domenica contro il Pomezia.

Una nota del club ufficializza la "ripartenza" con Angelone alla guida della squadra che già mercoledì a Montespaccato proverà a rialzare la testa ottenendo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

"Dopo aver analizzato con attenzione l'attuale scenario - si legge nella nota -, la Società ha deciso di respingere le dimissioni pervenute ieri da parte del tecnico Vincenzino Angelone, e si riserva di valutare la sua posizione in base ai prossimi risultati della squadra. L'allenatore dirigerà regolarmente, dunque, l'allenamento previsto per oggi in vista del match di Coppa Italia contro il Montespaccato".