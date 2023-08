Amatrice-Rieti, da oggi la preparazione prosegue al Green Park La Foresta

RIETI - L'Amatrice-Rieti lascia il 'Fassini' e prosegue la preparazione atletica al Green Park La Foresta, dove peraltro a breve la ditta incaricata dalla società Nuova Rieti Calcio inizierà lo spostamento dei container adibiti a spogliatoi dalla zona oggetto di controversia per alcune irregolarità riscontrate nella costruzione del campo a 9, a quella individuata per completare il campo a 11.

La nota

A comunicarlo è stata la stessa società nata in estate dalla collaborazione tra Nuova Rieti Calcio e Amatrice, che in una nota ringrazia anche il movimento rugbistico locale per la disponibilità resa.

"La SSA Rieti comunica, a nome del Club Manager Simone Miccadei, che da oggi, mercoledì 9 agosto, la preparazione atletica si sposta al Green Park La Foresta. La società ci tiene a ringraziare il Presidente del Rugby reatino Fabio De Santis per l’ospitalità e l’opportunità che ci ha dato nell’ospitarci in questa prima settimana di allenamenti al Comunale Fulvio Iacoboni. È stato un segnale importante, di vicinanza, che ha portato e porterà a collaborare ancora due club di sport diversi".