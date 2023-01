Amatrice, occasione persa per la vetta: a Tor Lupara cade 1-0. Angelone: «Approccio sbagliato»

RIETI - Amatrice: che spreco! Il girone di andata si chiude con una sconfitta: sul campo del Tor Lupara termina 1-0. I rossoblù non subivano una sconfitta dal quasi tre mesi. Cambia poco in classifica: il Settebagni recupera un punto sui reatini dopo il pari col Nomentum e domenica prossima lo scontro diretto. La vittoria col Tor Lupara poteva valere già il sorpasso.

La gara

Parte male la gara dell’Amatrice: al 3’ un brutto errore difensivo nell’impostazione regala letteralmente palla e gol ai padroni di casa con Cirillo. Gara che si mette in salita per gli ospiti che devono rincorrere.

Nella ripresa è l’Amatrice che fa la gara. Solo un paio di occasioni pericolose per gli ospiti. I rossoblù colpiscono la traversa con Monaco intorno al 21’. Il tecnico Angelone sfrutta tutti i suoi cambi ma il gol non arriva. Per più di mezz’ora l’Amatrice si riversa nella metà campo del Tor Lupara che però si difende benissimo non solo con il suo estremo difensore ma anche con i suoi difensori che ribattono molte conclusioni.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone

«Come detto alla vigilia importante era approcciare bene la gara ma così non è stato. Il gol subito nei primi minuti ci ha messo in difficoltà. Loro nel primo tempo correvano molto e difendevano bene. Nel secondo dovevamo almeno pareggiare la gara. I risultati delle altre gare non sono andati troppo a nostro discapito. Ora testa la prossima».