Amatrice espugna 2-1 il campo del Sant'Angelo Romano e vola in vetta. Angelone: «Ora padroni del nostro destino»

RIETI - L’Amatrice ha conquistato la vetta del girone per la prima volta in stagione. La vittoria per 1-2 sul campo del Sant’Angelo Romano e il ko del Settebagni in casa del Cantalice, hanno consentito ai rossoblù di prendersi il primo posto in classifica. “Da qui parte un altro campionato”, le prime parole di mister Angelone.

La gara

Match molto equilibrato, azioni pericolose su entrambi i fronti ma le conclusioni in porta sono poche. L’Amatrice esce fuori con Pagliuca che sigla lo 0-1 su conclusione dai venti metri. Dopo il gol la gara rimane in equilibrio.

Nella ripresa l’Amatrice non molla e va sullo 0-2. Cavallari viene atterrato dall’estremo difensore di casa e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mario Monaco che con la sua esperienza non sbaglia e porta i suoi sullo 0-2. Il raddoppio fa alzare il baricentro del Sant’Angelo Romano che crea di più andando anche in gol. Sull’1-2 i padroni di casa colpiscono anche una traversa, il palo salva l’Amatrice e il primo posto il girone.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone

«Oggi ci godiamo questo momento. Sappiamo che ora inizia un altro campionato. Se prima le sorti dipendevano dalle altre squadre ora dipende tutto da noi. Siamo padroni del nostro destino. Da martedì dobbiamo pensare ad un’altra difficile gara».