La capolista Amatrice espugna Capena: Nomentum ko 1-2. Angelone: «Gara complicata, tre punti d'oro»

RIETI - L’Amatrice sa anche soffrire ma alla fine porta a casa il risultato che voleva: a Capena vince 1-2 sul Nomentum. Rossoblù sempre in vetta alla classifica a sei gare dal termine ma i punti di distacco sul Settebagni sono ancora pochi.

La gara

Match molto equilibrato, entrambe le formazioni partono forte. Il Nomentum colpisce la traversa con Palma poi sul fronte opposto punizione dal limite per l’Amatrice: i reatini colpiscono su uno schema. Batte Pezzotti per Cavallari che sigla lo 0-1. Il vantaggio è minimo perché il Nomentum continua ad attaccare, a pochi passi dalla porta Nicoletta colpisce il palo interno. Stesso copione: l’Amatrice si riversa in attacco e Pezzotti con un eurogol mette il match sui binari giusti.

Nella ripresa i primi 10’ sono in equilibrio poi alza il ritmo il Nomentum, al 15’ accorcia le distanze. Il gol riaccende le speranze del Nomentum che continua ad attaccare e per mezz’ora mette sotto l’Amatrice, costretta a difendersi sotto il centrocampo. Il gol dei padroni di casa non arriva e il risultato decreta la vittoria dei rossoblù.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone

«È stata una delle gare più complicate, loro sono una squadra ben strutturata. Nonostante i due gol é stata una partita sempre aperta. Nel secondo tempo ci siamo difesi ma senza rischiare troppo e alla fine abbiamo portato a casa un risultato molto importante».