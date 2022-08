Colpo dell'Amatrice: ingaggiato Marco Pezzotti, ex Samb e Rieti: «Spero sia un'avventura vincente»

RIETI - Amatrice c’è il sì di Marco Pezzotti: il club rossoblù piazza il miglior colpo fra le reatine di Promozione. L’esterno d’attacco classe 1988 sposa il progetto del presidente Capriccioli, il ds Di Loreto riesce a riportare in terra amarantoceleste un simbolo per la città di Rieti. Giocatore di ben altre categorie, Pezzotti ha lasciato la città sette anni fa per accasarsi alla Sambenedettese (Serie D e C), nelle ultime stagioni ha sempre giocato in serie D tra Sangiustese, Recanatese e Pineto, squadra dove ha militato sia nella stagione 2017-18 che nella stagione appena conclusa.

La nota del club

L’Amatrice Calcio ufficializza l’acquisto dell’esterno di attacco classe 1988, Marco Pezzotti. Il giocatore sarà a disposizione del mister Marco Desideri per l’inizio della preparazione che prenderà il via nei prossimi giorni. Pezzotti, simbolo del Rieti (in serie D e C2), con una Coppa Lazio vinta in Promozione con il Centro Italia Stella d’Oro ed ex capitano della Sambenedettese (promozione dalla serie D alla serie C).

Pezzotti arriva dal Pineto (serie D) ed ha al suo attivo nella sua lunga carriera, anche esperienze nella Recanatese e nella Sangiustese.

«Avere Marco Pezzotti con noi ad Amatrice significa disporre di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che si va aggiungere ad una rosa che stiamo costruendo per proseguire il nostro percorso migliorandoci rispetto allo scorso anno. Siamo carichi e motivati per iniziare una preparazione attenta e concentrata, avendo a disposizione tutti i componenti della rosa. Il campionato di Promozione sarà ancora una volta difficile e competitivo, ma noi vogliamo esserci e dire la nostra fino all’ultimo» dichiara il ds dell’Amatrice Calcio Mattia Di Loreto.

«Ho accettato questa offerta con il massimo entusiasmo - dichiara Marco Pezzotti - sono convinto che ci siano una base ed obiettivi importanti. A prescindere dalla categoria, io procedo sempre con l'istinto e le sensazioni: questo mi ha fatto dire sì a questa nuova avventura che spero sia vincente».