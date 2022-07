Amatrice si rinforza anche in difesa: arriva il centrale under Manuel Santarelli: «Un onore essere qui»

RIETI - Altra pedina alla corte di mister Marco Desideri. Si chiude il cerchio dei difensori centrali, ecco l'under Manuel Santarelli. Giovane di molta esperienza per la categoria che crescerà sicuramente in un progetto ambizioso come quello del club rossoblù. Il ragazzo ricoprirà un ruolo delicato, i riflettori saranno sicuramente puntati su di lui.

La nota del club

Il difensore centrale Manuel Santarelli è un giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 2002, ha avuto esperienze con L'Aquila (due promozioni e campionato di Promozione) e con il Montorio dove è arrivato a disputare la finale playoff sempre nel campionato di Promozione. «Sono entusiasta per questa nuova avventura in una società così ambiziosa -spiega Santarelli - sin da subito mi è stato chiaro l'importanza del progetto che si vuole portare avanti ed accettare di farne parte è stato facile oltre che un onore».