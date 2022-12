Amatrice ingaggia l'attaccante Giovanni Torre, ex Portsmouth: «Progetto che mi ha subito convinto»

RIETI - Firma in maglia Amatrice Giovanni Torre. Acquisto di grande esperienza per il club, fondamentale anche per continuare la crescita dei giovani under.

La nota del club

L'Amatrice Calcio annuncia l'acquisto dell'attaccante centrale Giovanni Torre

L'attaccante centrale Giovanni Torre è un giocatore dell'Amatrice Calcio: classe 1988, è cresciuto nelle giovanili del Portsmouth. Ha militato nel Messina (serie B), nel Pro Sesto (serie C1), nel Melfi (serie C2), nel Morro d'Oro (serie D) e in numerose squadre dei campionati abruzzesi.

«Ho accettato questa esperienza per rimettermi in gioco. Dopo dieci anni di campionati tra Eccellenza e Promozione in Abruzzo, volevo misurarmi in un altro contesto che mi risulta essere molto competitivo. So che la società vuole vincere e questo progetto mi è piaciuto dall'inizio» ha dichiarato Giovanni Torre.